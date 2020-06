Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle étape décisive dans le feuilleton Lautaro Martinez !

Publié le 7 juin 2020 à 20h00 par La rédaction

Alors que le Barça souhaite finaliser le dossier Lautaro Martinez, les dirigeants catalans aurait pris une décision à ce sujet.

Depuis de nombreuses semaines, le Barça insiste pour recruter Lautaro Martinez mais les négociations trainenet entre le club catalan et l’Inter. Le club italien veut le règlement de la clause libératoire de Lautaro Martinez fixée à 111M€ pour le laisser partir. Problème, le Barça ne semble pas en capacité de pouvoir payer une telle somme. Alors pour que le transfert ne soit pas compromis, les dirigeants blaugrana ont proposé à l’Inter une opération dans laquelle un joueur serait inclus comme monnaie d’échange. Si le principe ne semble pas déplaire aux dirigeants Nerazzurri, il semble y avoir jusqu’ici un conflit d’intérêt entre les deux clubs mais aussi avec les joueurs proposés. Un joueur semble pouvoir contenter toutes les parties, Junior Firpo.

Le Barça autorise l’Inter a discuté avec Junior Firpo