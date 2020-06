Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au PSG, l’objectif du Barça ne serait pas seulement Neymar…

Publié le 7 juin 2020 à 5h30 par T.M.

Alors qu’il est toujours question du rêve de Barcelone de faire revenir Neymar, l’objectif des Blaugrana pourrait se trouver ailleurs au PSG…

Le FC Barcelone cherche déjà à se renforcer pour la saison prochaine. Ainsi, le club catalan ferait notamment le forcing pour convaincre la Juventus et l’Inter Milan de céder Miralem Pjanic et Lautaro Martinez. Pour le buteur argentin, il est d’ailleurs question que Junior Firpo fasse le chemin inverse et soit inclus dans l’opération. Après seulement une saison au Barça, l’Espagnol pourrait déjà faire ses valises. Un départ qu’il faudrait alors pallier puisqu’il faut une doublure à Jordi Alba. Ayant coché différents noms, Josep Maria Bartomeu pourrait finalement se tourner vers le PSG.

Objectif Bernat !