Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez, ce n’est pas encore gagné...

Publié le 6 juin 2020 à 18h30 par A.C.

La presse italienne a annoncé que Lautaro Martinez aurait fait part à ses dirigeants de son envie de rejoindre le FC Barcelone. Mais cela ne veut pas dire pour autant que ce transfert se fera...

Cela fait des longues semaines déjà que la presse catalane décrit en long et en large les négociations entre le FC Barcelone et l’Inter, pour Lautaro Martinez. A 22 ans, l’attaquant est la grande priorité du club catalan. Il a d’ailleurs déjà reçu la bénédiction de son illustre compatriote, Lionel Messi. « Lautaro est un attaquant impressionnant car c’est une pointe très complète : il est puissant, il frappe bien, il a le sens du but, il protège bien son ballon. Il a beaucoup en commun avec Luis Suarez dans sa façon de jouer » avait déclaré le sextuple Ballon d’Or, au mois de mai dernier, lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo . Plusieurs sources assurent d’ailleurs que Messi essayerait de convaincre Lautaro Martinez de poser ses valises à Barcelone, depuis plusieurs mois déjà...

Lautaro Martinez s’est prononcé en faveur du Barça, mais...

Ce travail de sape semble payer. Ce samedi, La Gazzetta dello Sport a clairement explique que Lautaro Martinez aurait succombé aux avances de Lionel Messi et du FC Barcelone. D’après les informations du quotidien, l’attaquant de 22 ans aurait expliqué à Antonio Conte qu’il souhaite quitter l’Inter pour rejoindre le Barça. Si cette information se vérifie, c’est la première fois que Lautaro Martinez sort du silence, pour son avenir. Jusque-là, les dirigeants milanais semblaient en effet confiants, car leur joueur n’avait justement fait part d’aucune envie d’ailleurs. C’est un grand pas fait par le Barça, mais la route est encore très longue.

Un accord encore très loin d’être conclu ?