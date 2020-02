Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Cavani répond au clash de l’Atlético !

Publié le 4 février 2020 à 13h15 par T.M.

Du côté de l’Atlético de Madrid, si Edinson Cavani n’est pas venu cet hiver, cela serait en grande partie à cause de son agent. Des propos qui n’ont pas manqué de faire régir la mère de l’Uruguayen.

Malgré plusieurs tentatives, l’Atlético de Madrid n’a pas réussi à tomber d’accord avec le PSG pour Edinson Cavani. Et l’entourage de l’Uruguayen pourrait aussi avoir sa part de responsabilité dans cet échec. En effet, Enrique Cerezo, président des Colchoneros, a d’ailleurs fait part de sa colère, pointant notamment du doigt l’agent de Cavani : « La relation que certains joueurs entretiennent avec leurs représentants et leurs proches est scandaleuse. (…) Un jour, je dirai pourquoi Cavani n'est pas venu à l'Atletico et quand je le dirai, les gens me donneront raison ».

