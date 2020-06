Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès affiche des doutes sur un dossier brûlant de Leonardo !

Publié le 10 juin 2020 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur le recrutement du Paris Saint-Germain, Pierre Ménès s'est notamment prononcé sur la piste menant à Sergej Milinkovic-Savic. Et bien qu'il estime que le Serbe est un excellent joueur, il doute de ce dossier.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Sergej Milinkovic-Savic est la grande priorité de Leonardo pour renforcer l'entrejeu du PSG. Très apprécié par le directeur sportif parisien, le Serbe a même fait l'objet d'une première offensive à hauteur de 60M€. Le profil du milieu de terrain de la Lazio Rome manque clairement à Paris, et pourtant, pour Pierre Ménès, qui apprécie Sergej Milinkovic-Savic, estime toutefois que ce dossier sera compliqué.

«Des Thiago Motta, aujourd’hui, il n’y en a plus qu’un...»