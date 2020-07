Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu en rajoute une couche sur l’avenir de Quique Setién !

Publié le 13 juillet 2020 à 10h30 par H.G. mis à jour le 13 juillet 2020 à 11h37

Bien qu’il soit fréquemment annoncé que l’avenir de Quique Setién au FC Barcelone s’écrit en pointillés, Josep Maria Bartomeu a une nouvelle fois réaffirmé sa confiance en l’actuel entraîneur de l’écurie catalane.

« Quique continuera. Je suis plutôt content de l'évolution que nous avons démontrée lors des matches malgré les résultats nuls », lâchait dernièrement Josep Maria Bartomeu au micro de RAC1 , affirmant ainsi sa volonté de voir la collaboration entre le FC Barcelone et Quique Setién se poursuivre. Cependant, ces déclarations n’ont pas suffi à calmer les bruits autour de l'avenir de l’ancien coach du Real Betis au Barça, arrivé sur le banc catalan en lieu et place d’Ernesto Valverde l'hiver dernier. Malgré quelques progrès dans le jeu, l’équipe du technicien de 61 ans ne convainc pas et est en plus toute proche de perdre la course au titre en Liga face au Real Madrid. Face à cette situation, il est fréquemment annoncé que le FC Barcelone pourrait démettre Quique Setién de ses fonctions en fin de saison pour confier les rênes de l’équipe première à un nouvel homme la saison prochaine. Cependant, interrogé au micro de TV3 ce dimanche, Josep Maria Bartomeu a tenu à démentir ces rumeurs en réaffirmant son entière confiance à son entraîneur qui est même déjà impliqué dans la construction Barça pour la saison 2020/2021.

« La volonté est de terminer les contrats et Setién en a un »