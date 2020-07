Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu annonce la couleur pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 13 juillet 2020 à 8h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le FC Barcelone, Lionel Messi fait actuellement couler beaucoup d’encre concernant son avenir. Josep Maria Bartomeu, le président du club catalan, en a remis une couche à ce sujet.

La question est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines en Espagne : de quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi (33 ans), lui qui n’a plus qu’une année de contrat avec le FC Barcelone ? La direction du club catalan a déjà affiché à plusieurs reprises son optimiste quant à une future prolongation de son attaquant argentin. Et Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, a de nouveau pris position sur ce dossier chaud du moment en indiquant que Messi continuerait l’aventure avec son club de toujours.

« Il continuera au Barça »