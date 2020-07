Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce de taille sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 11 juillet 2020 à 7h00 par H.G.

Alors que l’avenir de Lionel Messi s’écrit en pointillés du côté du FC Barcelone ces derniers temps, Victor Font a confié qu’il n’imaginait pas une seule seconde celui qu’on surnomme La Pulga évoluer au sein d’une autre écurie.

Depuis de nombreuses années, Lionel Messi tient à bout de bras un FC Barcelone victime de nombreuses lacunes dans son effectif. Seulement voilà, le pire pourrait se produire en 2021 pour le club catalan, à savoir un départ du sextuple Ballon d’Or au terme de son contrat. C’est du moins l’hypothèse avancée par la Cadena SER il y a quelques jours, la radio espagnole expliquant que l’Argentin avait décidé de geler les négociations pour prolonger son contrat du fait de sa lassitude quant aux résultats sportifs du Barça et ses rapports délicats avec la direction barcelonaise. Ainsi, l’hypothèse de voir Lionel Messi rejoindre une autre écurie ne serait plus à écarter, un scénario inimaginable pour Víctor Font, candidat à l’élection présidentielle du FC Barcelone en 2021.

« Il y a quelque chose de bien plus important que le contrat : le projet sportif que nous construisons pour le Barçale »