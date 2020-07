Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi a déclaré la guerre à Bartomeu !

Publié le 8 juillet 2020 à 22h30 par H.G.

Alors que son contrat le liant au FC Barcelone expirera en juin 2021, Lionel Messi aurait bel et bien interrompu les négociations pour sa prolongation afin de mettre la pression sur le président du club catalan.

Impensable il y a encore quelques semaines, l'hypothèse de voir Lionel Messi quitter librement le FC Barcelone en juin 2021 au terme de son contrat a pris de l’ampleur ces derniers jours. Lassé de la direction de Josep Maria Bartomeu, d’être accusé de tous les maux du Barça par la presse espagnole et de voir les lacunes sportives s’empiler dans l'effectif des Blaugrana , le sextuple Ballon d’Or aurait pris la décision de mettre un coup d’arrêt aux négociations pour la prolongation de son bail avec le club catalan. Celui qu’on surnomme La Pulga serait donc, pour l’heure, sur la voie de quitter son club de toujours dans un an. Cependant, la question des véritables intentions de Lionel Messi en interrompant de la sorte les discussions se pose. Volonté d’augmenter ses émoluments ? Coup de pression au board du FC Barcelone ? Pour Guillem Balague, la réponse à ces interrogations est toute trouvée…

« C’est une pression pour Bartomeu »