Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu rassure le Barça pour Messi !

Publié le 8 juillet 2020 à 4h00 par A.M.

De nouveau interrogé sur l'avenir de Lionel Messi, Josep Maria Bartomeu se montre rassurant pour le sextuple Ballon d'Or.

« Je ne donnerai pas les détails des négociations mais il a dit à plusieurs reprises qu'il voulait terminer sa carrière au Barça. Maintenant, nous nous concentrons sur la compétition et il y a des négociations avec de nombreux joueurs. Messi veut rester au Barça et il veut finir ici. Il lui reste de nombreuses années et nous allons en profiter plus longtemps ». Il y a quelques jours, Josep Maria Bartomeu régissait aux informations sorties plus tôt dans le semaine au sujet de l'avenir de Lionel Messi qui penserait à quitter le FC Barcelone à l'issue de son bail en juin 2021. Et alors qu'il a de nouveau été interrogé sur le futur de sa star, le président du Barça en a rajouté une couche.

Bartomeu est confiant pour Messi