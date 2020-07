Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive de Guardiola prévue pour Messi ? La réponse

Publié le 7 juillet 2020 à 19h00 par D.M.

Certains médias ont annoncé que Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone pour rejoindre Pep Guardiola à Manchester City. Pourtant, un transfert de l’international argentin ne figurerait pas dans les plans du club anglais.

« Messi a un contrat jusqu'en juin 2021. Normalement, nous ne l'expliquons pas, mais nous avons l'obligation de prolonger Messi. C'est le meilleur joueur de l'histoire du football, c'est pourquoi nous devons le prolonger. J'ai parlé avec Messi dimanche. Je suis un président qui aime parler avec les joueurs. C'est normal de le faire et il y a de nombreux sujets à évoquer. Oui je suis tranquille, Leo l'a déjà dit à plusieurs reprises, il veut prendre sa retraite au Barça et je n'ai aucun doute qu'il le fera », a déclaré ce mardi le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu. Il faut dire que depuis plusieurs jours, l’avenir de Lionel Messi fait l’objet de nombreuses spéculations. Journaliste pour la Cadena Ser , Manu Carreño avait indiqué que l’attaquant argentin pourrait prendre sa retraite en 2021, à l’issue de son contrat.

Messi ne figure pas dans les plans de Manchester City