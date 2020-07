Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a tranché pour Griezmann, mais pas que !

Publié le 8 juillet 2020 à 16h30 par Bernard Colas

Alors qu'Antoine Griezmann vit une première saison compliquée au FC Barcelone, le club a tenu à faire savoir au Français qu'il comptait toujours sur lui la saison prochaine.

Près d'un an après son arrivée en Catalogne, Antoine Griezmann est loin de faire l'unanimité. S'il garde le sourire en public, l'international français est toutefois soucieux de sa situation au sein du club. Ainsi, L'Equipe a révélé ce mardi soir qu'une réunion avait été organisée entre la direction du FC Barcelone et Maud Griezmann, sa sœur, pour faire le point sur la première saison de l'attaquant de 29 ans et les choix de Quique Setién le concernant. Son utilisation face à l'Atlético de Madrid (2-2) avait notamment été pointé du doigt puisqu'il n'avait joué que quelques secondes dans le temps additionnel. Cette rencontre aurait été constructive et aurait surtout permis de clarifier l'avenir d'Antoine Griezmann. Une information confirmée par ESPN ce mercredi.

Le Barça a mis les choses au clair avec la sœur de Griezmann

Le média américain confirme en effet la tenue de la réunion entre les dirigeants du Barça et la sœur d'Antoine Griezmann, à laquelle le joueur n'a pas participé. Une source informée de cette rencontre a déclaré que celle-ci s'était « parfaitement » déroulée avant le match contre Villarreal. Les Blaugrana ont ainsi fait savoir à l'entourage du joueur qu'ils ne souhaitaient pas se séparer de l'international français, même si le club cherche actuellement à renflouer ses caisses. Pourtant, plusieurs médias assuraient que seuls trois joueurs étaient déclarés intransférables en interne : Marc-André ter Stegen, Frenkie De Jong, et Lionel Messi.

En plus des intransférables, le Barça compte sur certains joueurs