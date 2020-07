Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme révélation d'Alvaro Gonzalez sur l'avenir de Villas-Boas !

Publié le 8 juillet 2020 à 15h45 par A.M.

Suite au départ d'Andoni Zubizarreta, l'avenir d'André Villas-Boas a longtemps été incertain, mais Alvaro Gonzalez révèle que les joueurs ont réussi à convaincre leur entraîneur.

Le 14 mai dernier, l'Olympique de Marseille annonçait le départ d'Andoni Zubizarreta, d'un commun accord. Dans la foulée, celui d'André Villas-Boas ne faisait aucun doute. Il faut dire que le technicien portugais n'a jamais caché qu'il liait son avenir à celui de son directeur sportif qui est à l'origine de sa nomination sur le banc de l'OM. Par conséquent, après Andoni Zubizarreta, il semblait acté qu'André Villas-Boas quitterait à son tour le club phocéen à un an de la fin de son contrat. Et pourtant, le Portugais a décidé de poursuivre l'aventure la saison prochaine, prenant tout le monde de court... sauf ses joueurs. Alvaro Gonzalez explique en effet que plusieurs joueurs de l'effectif ont appelé leur entraîneur pour le convaincre de rester.

Les joueurs ont convaincu Villas-Boas