Mercato - OM : Mitroglou recalé par... un club de Ligue 1 !

Publié le 8 juillet 2020 à 9h45 par A.M.

Bien décidé à se séparer de Kostas Mitroglou cet été, l'Olympique de Marseille tente par tous les moyens d'offrir les services de l'attaquant grec à un autre club. Mais c'est loin d'être gagné. Lorient a par exemple refusé l'ancien joueur de Benfica.

L'un des objectifs prioritaires de l'Olympique de Marseille cet été sera de se séparer des joueurs qui possèdent un salaire important. Après avoir convaincu Dimitri Payet de prolonger son contrat en réduisant ses émoluments, Jacques-Henri Eyraud tente d'en faire autant avec Florian Thauvin ou encore Steve Mandanda. Toutefois, pour d'autres joueurs, ce sera totalement différent, et la seule issue sera un départ. C'est le cas de Kostas Mitroglou (32 ans) dont le bail prend fin en juin 2021. De retour à Marseille après deux prêts successifs à Galatasaray, six mois, puis au PSV Eindhoven, un an, le Grec, qui n'a pas été convoqué par André Villas-Boas pour le stage d'avant saison au Portugal, est clairement poussé au départ.

Lorient refuse Mitroglou