Mercato - OM : Eyraud est plus que jamais dans l'impasse dans ce dossier brûlant !

Publié le 8 juillet 2020 à 5h00 par A.M.

En quête d'un nouveau directeur du football pour remplacer Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud semble dans l'impasse dans ce dossier.

« À l'automne dernier, j'avais prévenu Andoni que je recruterais un directeur général chargé du football. On en a reparlé plusieurs fois. Cette personne va arriver pour la nouvelle saison, avec des fonctions élargies, y compris sur l'aspect économique », expliquait récemment Jacques-Henri Eyraud, en quête d'un « head of football » qui « viendra du football et non du marketing et de la finance comme j’ai pu l’entendre ici ou là ». Mais depuis le départ d'Andoni Zubizarreta, le président de l'OM n'a toujours pas trouvé son nouveau dirigeant. Et ce dossier semble toujours être dans une impasse

Pas d'avancées pour le head of football ?