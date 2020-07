Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau nom se dégage pour l'après-Zubizarreta !

Publié le 7 juillet 2020 à 8h45 par A.M.

En quête d'un directeur du football pour succéder à Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud n'a toujours pas trouvé le candidat idéal. Mais du côté de Marseille, certains pencheraient pour un ancien du club : Eric Roy.

Voilà quasiment deux mois qu'Andoni Zubizarreta a quitté l'Olympique de Marseille. Par conséquent, le club phocéen n'a toujours pas de dirigeant pour gérer son recrutement. Jacques-Henri Eyraud a déjà annoncé vouloir réaliser une refonte de son organigramme avec un « head of football » et un « head of business ». Avec Hugues Ouvrard, le président de l'OM a déjà trouvé le second qui sera directeur général, mais reste en quête d'un directeur du football censé gérer tout l'aspect sportif du club phocéen. Plusieurs noms ont circulé, et celui d'Eric Roy reviendrait avec insistance du côté de la Canebiére.

Eric Roy très apprécié à Marseille