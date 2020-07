Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La recherche d’un attaquant se complique pour Villas-Boas…

Publié le 7 juillet 2020 à 6h00 par T.M.

Après avoir accueillir Dario Benedetto l’été dernier à l’OM, André Villas-Boas voudrait encore recruter un attaquant. Mais cela pourrait bien être plus difficile que prévu…

La saison prochaine, André Villas-Boas devrait pouvoir s’appuyer sur son trio offensif Payet-Benedetto-Thauvin. Néanmoins, du côté de l’OM, le Special Two cherche à se renforcer offensivement alors que Valère Germain pourrait notamment faire ses valises. Un attaquant serait donc attendu cet été sur la Canebière. Dernièrement, la priorité semblait même claire avec l’intérêt des Phocéens pour M’Baye Niang. Un intérêt réciproque, mais il semble que le dossier menant à l’attaquant de Rennes se soit refroidi. En Bretagne, on expliquait dernièrement n’avoir reçu aucun appel de l’OM pour Niang. Ce dossier prendrait donc un peu plus de plomb dans l’aile, et ça ne serait pas le seul.

Après Niang, ça se complique pour Dia !