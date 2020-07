Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’actuelle priorité de Leonardo est…

Publié le 7 juillet 2020 à 5h15 par T.M.

Après le transfert de Mauro Icardi, Leonardo a d’autres chantiers à régler au PSG. Et visiblement, la priorité du Brésilien serait très claire.

Egalement touché par la crise financière au coronavirus, le PSG ne pourra pas faire de grosses et nombreuses folies cet été. Ainsi, après avoir lâché 50M€ pour Mauro Icardi, Leonardo pourrait bien réduire la voilure pour la suite du mercato, bien que les besoins soient encore nombreux pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel. Cet été, plusieurs nouveaux joueurs seraient encore attendus à l’instar d’une doublure pour Keylor Navas, un défenseur central, un arrière droit et surtout un milieu de terrain. C’est d’ailleurs dans ce secteur de jeu que se concentreraient tous les efforts de Leonardo actuellement.

Objectif Milinkovic-Savic !