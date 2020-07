Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ferme la porte à un international français !

Publié le 7 juillet 2020 à 3h45 par A.M.

En quête de renforts au milieu de terrain, Thomas Tuchel souhaiterait se positionner sur Tanguy Ndombele, qui traverse une période délicate à Tottenham. Mais Leonardo est beaucoup moins chaud.

Cet été, l'une des priorités du Paris Saint-Germain sera de se renforcer dans l'entrejeu. En effet, malgré les arrivées d'Ander Herrera et d'Idrissa Gueye, Leonardo souhaite attirer de nouveaux joueurs dans ce secteur de jeu. Dans cette optique, plusieurs noms circulent comme ceux de Sergej Milinkovic-Savic, Lorenzo Pellegrini ou encore Ismaël Bennacer. Ces derniers jours, le nom de Tanguy Ndombele a également été associé au PSG, mais cette piste semble beaucoup moins avancée.

Leonardo ne veut pas de Ndombele