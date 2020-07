Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : David Alaba pose des conditions XXL pour son avenir !

Publié le 6 juillet 2020 à 13h15 par T.M.

Ne voulant pas se séparer de David Alaba, le Bayern Munich chercherait à prolonger l’Autrichien, qui n’a plus qu’un an de contrat. Toutefois, pour cela, il faudra sortir le chéquier.

A la recherche du successeur de Thiago Silva, Leonardo regarderait notamment au Bayern Munich. Outre Lucas Hernandez, David Alaba éveillerait également l’intérêt du PSG. L’Autrichien n’a d’ailleurs plus qu’un an de contrat et la porte pourrait s’ouvrir pour un départ. A moins que le club bavarois ne souhaite pas lâcher son joueur. Hans-Dieter Flick espère d’ailleurs conserver Alaba. « Les deux (Thiago et David Alaba, NDLR) sont de bons gars, sur et en dehors du terrain. Nous devons maintenant essayer de trouver une solution qui soit financièrement acceptable. On sait que les deux joueurs n'ont plus qu'un an de contrat », lâchait dernièrement l’entraîneur du Bayern. Reste donc à trouver un accord pour cette prolongation…

Un salaire XXL pour Alaba ?