Mercato - PSG : Une grosse opportunité se présente dans le dossier Alaba !

Publié le 5 juillet 2020 à 4h15 par A.M.

En quête de renforts défensifs, le PSG s’intéresserait à David Alaba. Et Karl-Heinz Rummenigge ne cache pas qu'un départ est possible.

Cet été, l'une des priorités de Leonardo est de dénicher de nouveaux renforts défensifs. C'est ainsi que plusieurs noms circulent depuis quelques semaines, à l'image de celui de David Alaba. Et pour cause, l'international autrichien voit son contrat prendre fin dans un an au Bayern Munich, et visiblement une prolongation n'est pas prévue pour le moment, ce qui en fait une belle opportunité de marché. Karl-Heinz Rummenigge, président du club bavarois, laisse d'ailleurs entendre que David Alaba pourrait partir cet été.

Le Bayern sous-entend qu'Alaba va partir