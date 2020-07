Foot - Mercato - Bayer Munich

Mercato - Bayern Munich : Un départ imminent pour Thiago Alcantara ?

Publié le 4 juillet 2020 à 9h40 par La rédaction mis à jour le 4 juillet 2020 à 9h42

En fin de contrat dans un an, Thiago Alcantara pourrait quitter le Bayern Munich cet été et les dernières déclarations du président du club allemand semble confirmer cette tendance.