Mercato - PSG : Cavani continue à effrayer ses prétendants !

Publié le 4 juillet 2020 à 7h45 par A.C.

Edinson Cavani, qui n’est officiellement plus un joueur du Paris Saint-Germain depuis le 30 juin dernier, est toujours très gourmand.

C’est fini, on ne verra plus Edinson Cavani reporter le maillot du Paris Saint-Germain. L’attaquant est parti au terme de son contrat et n’a même pas voulu terminer la saison avec le PSG. Un joueur comme Cavani ferait saliver n’importe quel club au monde, mais force est de constater, que son avenir n’est pas des plus clairs. L’Atlético de Madrid semble en effet lui avoir tourné le dos. A Milan, Antonio Conte préférerait Edin Dzeko pour son Inter, plutôt que le meilleur buteur de l’histoire du PSG... et la dernière piste de l’AS Roma, qui d’après les médias uruguayens est actuellement la plus chaude, pourrait également être compromise.

Cavani trop gourmand pour la Roma