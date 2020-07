Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi se prononce sur le départ de Cavani !

Publié le 3 juillet 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Mis en concurrence directe avec Edinson Cavani cette saison au PSG, Mauro Icardi a livré son point de vue sur le départ du buteur uruguayen, qui a décidé de ne pas prolonger jusqu’en août avec le club de la capitale.

Contrairement à Thiago Silva ou encore Eric-Maxim Choupo-Moting, Edinson Cavani ne terminera pas la saison avec le PSG. Alors que les phases finales de la Ligue des Champions seront disputées lors d’un mini tournoi en août prochain à Lisbonne, le buteur uruguayen n’a pas souhaité prolonger son contrat de deux mois avec le PSG, et il est désormais libre de tout contrat. Interrogé dans les colonnes du Parisien ce vendredi, Mauro Icardi commente ce choix fort de la part de Cavani.

« C’est sa décision »