Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi lâche une énorme confidence sur son transfert !

Publié le 3 juillet 2020 à 8h15 par La rédaction mis à jour le 3 juillet 2020 à 8h18

Après avoir vécu une saison convaincante en prêt, Mauro Icardi a été définitivement transféré au PSG cet été. Le buteur argentin, qui débarque en provenance de l’Inter, livre ses vérités sur les coulisses du transfert.

L’histoire va continuer entre Mauro Icardi (27 ans) et le PSG ! Il a quelques semaines, le club de la capitale officialisait le transfert définitif (50M€ + 10M€ de bonus) du buteur argentin qui, après une saison en prêt avec option d’achat en provenance de l’Inter Milan, a donc été conservé par Leonardo. Interrogé dans les colonnes du Parisien ce vendredi, Icardi se prononce sur les dessous de son transfert définitif au PSG et assure qu’il avait déjà pris sa décision dès son arrivé en prêt à l’été 2019.

« Ce n’était pas ma décision… »