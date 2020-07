Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi revient sur son transfert XXL !

Publié le 3 juillet 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Après une saison assez convaincante en prêt au PSG, Mauro Icardi a été définitivement transféré au Parc des Princes. Le buteur argentin est revenu sur ce choix de rejoindre le club de la capitale.

L’opération a été officialisée le 31 mai dernier : Mauro Icardi, qui était prêté ces derniers mois au PSG par l’Inter, a définitivement rejoint le club parisien. Son transfert, évalué à 50M€ + 10M€ de bonus, a été négocié à la baissé par Leonardo auprès du club intériste en raison de la crise du Covid-19 , puisqu’initialement, l’option d’achat d’Icardi était fixée à 70M€. Interrogé par le JT du PSG, le buteur argentin s’est confié sans détour sur son transfert définitif au Parc des Princes.

« Je voulais rejoindre un club comme le PSG »