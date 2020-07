Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Ndombele déjà réglé ?

Publié le 2 juillet 2020 à 18h45 par Th.B.

Bien que Tanguy Ndombele serait une possibilité pour le PSG dans le cadre du mercato estival, le milieu de terrain de Tottenham ne devrait pas quitter le club londonien à l’intersaison.

Après le transfert définitif de Mauro Icardi et la prolongation de Layvin Kurzawa, Leonardo va pouvoir pleinement se concentrer sur les autres dossiers chauds du mercato estival du PSG. À savoir les successeurs de Thiago Silva et de Thomas Meunier, ainsi que des recrues au milieu de terrain. Sergej Milinkovic-Savic est la priorité du directeur sportif du PSG dans ce secteur de jeu. Néanmoins, des alternatives ont été activées par Leonardo. Certains médias comme Le Parisien évoquaient un intérêt du PSG pour Tanguy Ndombele. Selon les informations exclusives du 10sport.com, aucune discussion n’a encore eu lieu entre les différentes parties. D’ailleurs, Ndombele serait déjà fixé pour son avenir.

Ndombele ne bougerait pas cet été