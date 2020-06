Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Tanguy Ndombele au PSG, c’est non !

Publié le 25 juin 2020 à 18h45 par Alexis Bernard

Le journal Le Parisien évoque un intérêt du PSG pour Tanguy Ndombele. Selon nos sources, le dossier n’est pas d’actualité.

La presse anglaise a fait des révélations autour de Tanguy Ndombele et des froides relations qu’il entretiendrait avec José Mourinho, du côté de Tottenham. Un clash aurait même récemment eu lieu entre les deux hommes. Une information pour laquelle nous n’avons pas eu de confirmation. En revanche, en ce qui concerne la possibilité de voir le PSG se pencher sur l’international français et même de négocier pour sa venue : c’est inexact.

Aucune discussion pour Ndombele