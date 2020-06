Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Milinkovic-Savic, un dossier toujours plus compliqué pour Leonardo ?

Publié le 25 juin 2020 à 18h30 par A.C.

Le dossier Sergej Milinkovic-Savic n’est décidément pas des plus simples pour Leonardo. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain devra notamment faire preuve d’une grande patience...

Considéré comme l’un des meilleurs milieux d’Europe, actuellement, Sergej Milinkovic-Savic plaît énormément à Leonardo. Ce dernier souhaitait déjà le recruter au Milan AC et, de retour au Paris Saint-Germain il a décidé de réactiver cette piste. Le 22 mai dernier, nous vous parlions de l’existence de discussions entre Leonardo et l’entourage du milieu de la Lazio. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Le PSG a en effet formulé une première offre, mais selon nos informations elle a été refusée,puisque la Lazio réclamerait en effet 85M€ minimum pour Milinkovic-Savic. Les choses semblent désormais stagner et cela ne devrait pas changer de sitôt...

Les obstacles se multiplient pour Leonardo...

Ce jeudi, Il Corriere dello Sport a fait le point sur la situation de Sergej Milinkovic-Savic. Après avoir retrouvé son meilleur niveau, le milieu a bien tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain et de Leonardo, d’après les informations du quotidien. Au sein de la Lazio, on semble toutefois être inflexible. Déjà, le président Claudio Lotito serait persuadé que Milinkovic-Savic est l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Avec ce statut, donc, impossible d’envisager un départ pour moins de 100M€. L’offre de 60 M€ du PSG est jugée très insuffisante à Rome, à en croire Il Corriere et Leonardo, devra faire beaucoup mieux... et tout remettre au mois d’aout. En effet, le quotidien explique également que la Lazio n’a aucune intention de parler de mercato pour Milinkovic-Savic, avant la fin de la Serie A. Il faudra donc attendre le dimanche 2 aout pour Leonardo, qui devra aussi se méfier de la concurrence en provenance de Premier League. Il Corriere assure effectivement que Manchester United est prêt à accélérer pour Milinkovic-Savic, en cas de départ de Paul Pogba.

…Mais Milinkovic-Savic reste la priorité