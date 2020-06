Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : La Lazio Rome pose ses conditions pour Milinkovic-Savic !

Publié le 13 juin 2020 à 8h15 par Alexis Bernard

En discussions actives avec le PSG pour le transfert de Sergej Milinkovic-Savic, la Lazio Rome négocie le prix de son prodige serbe.

Pour Leonardo, la priorité n°1 de l’été s’appelle Sergej Milinkovic-Savic. Pour cela, le Brésilien fait des choix forts. Comme celui de ne pas prolonger plusieurs joueurs (Layvin Kurzawa, Thomas Meunier, Eric Maxim Choupo-Moting), à très forts salaires parfois (Edinson Cavani, Thiago Silva). Des économies nécessaires pour préparer un été qui promet d’être agité. Le dossier Milinkovic-Savic en est l’illustration puisque Paris va devoir sortir le chéquier pour obtenir sa signature. Comme révélé par le10sport.com en exclusivité, un premier montant de 60 millions d’euros a été soumis à la Lazio Rome pour Sergej Milinkovic-Savic. Une offre que les dirigeants romains souhaitent négocier.

La Lazio veut attendre…

Selon nos informations, la Lazio Rome souhaite négocier avec le PSG et ne ferme donc pas la porte à un transfert de son milieu de terrain. Les 60 millions d’euros proposés ne correspondent pas aux attentes financières des dirigeants italiens. Nos sources indiquent que les décideurs romains réclament 85 millions d’euros. De plus, ces derniers veulent attendre la fin de la saison pour ouvrir concrètement la porte à un possible transfert. Deuxième de Serie A, la Lazio Rome vit une saison extraordinaire, aux coudes à coudes avec la Juventus de Cristiano Ronaldo. Impossible pour les Romains d’envisager un départ de son meilleur joueur tant que le verdict du championnat n’est pas rendu. Le PSG va donc devoir patienter dans ce dossier.



La qualification en Ligue des Champions qui tend les bras à la Lazio Rome changera également beaucoup de choses. Des éléments qui freinent pour le moment le dossier Milinkovic-Savic. Mais le PSG reste en position de force. Le joueur, qui se trouve également courtisé par le Real Madrid et Manchester United, est séduit par le projet parisien. Jouer avec Neymar et Mbappé, qui restent à Paris, pèse dans la balance. Comme celui de toucher un salaire largement supérieur à ce qu’il touche actuellement à la Lazio Rome.