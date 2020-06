Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un bras de fer attendu entre Zidane et Klopp ?

Publié le 13 juin 2020 à 6h00 par Th.B.

Le Real Madrid, sous l’impulsion de Zinedine Zidane, pense à Jadon Sancho. Néanmoins, l’entraîneur du Real Madrid devra se frotter à Liverpool, courtisan de longue date de la pépite du Borussia Dortmund.

Avec ses 17 buts et 16 passes décisives en Bundesliga cette saison, Jadon Sancho est sans contestation possible l’un des plus gros prospects du football européen. Ayant tout juste soufflé sa 20ème bougie en mars dernier, l’international anglais pourrait quitter le Borussia Dortmund bien que les dirigeants du club de la Ruhr réclameraient une offre supérieure à 100M€ en ces temps difficiles d’un point de vue financier. Après Kai Havertz et Eduardo Camavinga, Zinedine Zidane a coché le nom de Jadon Sancho dans sa short-list estivale comme le10sport.com vous le révélait récemment en exclusivité. Une grosse menace venue d’Angleterre pourrait contrecarrer les plans du coach du Real Madrid

Klopp à fond sur Jadon Sancho, si…

Toujours selon les informations exclusives divulguées le 12 juin par le10sport.com, Jadon Sancho a bel et bien la cote en Angleterre et particulièrement dans le nord. À ce jour, Liverpool semble être le club le plus apte à s’attacher les services de Jadon Sancho qui fait également tourner la tête de Manchester United ou encore de Chelsea. Si Sadio Mané venait à plier bagage cet été, Jürgen Klopp a prévu de lancer les grandes manoeuvres pour l’Anglais lors du mercato estival. De plus, la préférence de Jadon Sancho est de retrouver l’Angleterre lui qui a fait ses classes à Manchester City.