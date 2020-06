Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup envisageable pour oublier Neymar et Mbappé ?

Publié le 13 juin 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé et Neymar ne devraient pas rester indéfiniment au PSG, Leonardo pourrait bien voir un gros coup se profiler pour remplacer les deux stars du PSG.

Avec le coronavirus et les répercussions financières de cette pandémie, le PSG pourrait souffler pour Kylian Mbappé et Neymar. En effet, intéressés par le Français et le Brésilien, le Real Madrid et le FC Barcelone ne seraient actuellement pas en mesure de réaliser une opération XXL pour rafler la mise. Un départ qui devrait toutefois être partie remise. Alors que Leonardo chercherait actuellement à prolonger le contrat de Mbappé, ce dernier et Neymar semblent toutefois appelés à aller voir ailleurs prochainement. Des pertes qu’il faudra alors pallier et la solution pourrait bien se trouver du côté de Liverpool.

Sadio Mané, la prochaine star du PSG ?