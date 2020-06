Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à tout pour faciliter le départ de Coutinho ?

Publié le 12 juin 2020 à 20h00 par T.M.

A l’approche du mercato estival, le FC Barcelone ferait tout pour se séparer de Philippe Coutinho. Et pour y arriver, le club catalan pourrait même mettre la main à la poche. Explications.

Plus en odeur de sainteté au FC Barcelone, Philippe Coutinho a été prêté l’été dernier au Bayern Munich. Et bien que Quique Setien apprécie le Brésilien, le club catalan ne compterait toujours pas sur lui. Ainsi, alors que l’ancien de Liverpool reviendra prochainement de son prêt en Bavière, il est actuellement question de trouver une solution pour le faire à nouveau partir. Reste donc à trouver preneur. Et alors que Coutinho garderait certains prétendants en Premier League, à l’instar de Chelsea ou Tottenham, son salaire refroidirait toutefois les clubs intéressés. Un problème pour le Barça, qui pourrait toutefois avoir trouvé une solution.

Un geste du Barça ?