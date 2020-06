Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ouverture pour Leonardo dans le dossier van Dijk ?

Publié le 12 juin 2020 à 20h45 par La rédaction

Alors que les dernières révélations du Sun font état d’un intérêt du PSG pour Virgil Van Dijk, Leonardo pourrait bien avoir une ouverture dans ce dossier…

Leonardo pourrait avoir une ouverture dans ce dossier. Comme révélé par le Sun ce vendredi 12 juin, le directeur sportif brésilien du PSG ciblerait Virgil Van Dijk pour renforcer sa défense la saison prochaine, alors que Thiago Silva est bel et bien sur le départ. Si l’international néerlandais de Liverpool semblait tout proche de signer une prolongation de contrat du côté de la Mersey, les négociations pourraient prendre un sacré coup en raison de la divulgation de cette information dans la presse anglaise, pour le plus grand bonheur du PSG…

Négociations rompues avec Liverpool ?