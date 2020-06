Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau geste fort pour régler l'avenir de Pjanic ?

Publié le 12 juin 2020 à 22h15 par A.D.

Le PSG et le FC Barcelone souhaiteraient s'attacher les services de Miralem Pjanic cet été. Toutefois, Maurizio Sarri, le coach de la Juventus, tenterait de retenir son milieu de terrain bosnien.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Miralem Pjanic serait de plus en plus incertain. Alors qu'il a perdu son statut de titulaire avant la suspension de la saison à cause du coronavirus, le milieu de terrain bosnien pourrait quitter la Juventus cet été. Ce qui aurait donné des idées au PSG. En effet, Leonardo a inscrit le nom de Miralem Pjanic sur ses tabletttes et a déjà bougé ses pions pour l'attirer vers Paris. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 24 avril, le directeur sportif du PSG a profité d'un entretien avec l'agent Fali Ramadani dans le cadre d'un possible transfert de Kalidou Koulibaly pour aborder le cas de Miralem Pjanic. Alors que le FC Barcelone souhaiterait également recruter l'ancien de l'OL, Maurizio Sarri s'activerait en coulisse pour le conserver.

Sarri tente le tout pour le tout pour retenir Pjanic