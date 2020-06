Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud à fond sur une pépite de Jean-Michel Aulas ?

Publié le 13 juin 2020 à 1h45 par La rédaction

Alors que les relations entre Jacques Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas ne sont pas mieux, l’OM convoiterait un jeune espoir lyonnais de l'OL.

L’OM a pris depuis un nouveau tournant concernant sa politique de recrutement. Alors que dans ce qu’il appelle la « première phase » du Champions Project Jacques-Henri Eyraud a recruté des joueurs expérimentés, le président marseillais semble désormais vouloir faire part belle aux jeunes. Depuis quelques jours, l’OM s’active pour faire signer des contrats aux jeunes de son centre de formation, mais la direction phocéenne ne semble pas vouloir s’arrêter là.

L’OM ciblerait Djibrail Dib