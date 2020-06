Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien de l’OM pose sa candidature pour le poste de Zubizarreta !

Publié le 12 juin 2020 à 9h15 par La rédaction

Passé par l’OM à la fin des années 90, où il aura laissé un souvenir marquant, Fabrizio Ravanelli lance un appel du pied à Jacques-Henri Eyraud pour venir reprendre le flambeau d’Andoni Zubizarreta à la direction sportive du club.

Jacques-Henri Eyraud étant plus que jamais à la recherche d’un « head of football » depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, de nombreux noms circulent depuis quelques semaines. Mais pourquoi le président de l’OM n’irait-t-il pas trouver son bonheur avec une ancienne icône du club phocéen ? Fabrizio Ravanelli, qui était l’un des buteurs majeurs de l’OM entre 1997 et janvier 2000, pose ouvertement sa candidature auprès d’Eyraud ce vendredi dans un entretien accordé au Phocéen .

« Un poste qui m’intéresse »