Mercato - Barcelone : Nouvelle réunion au sommet pour l'avenir de Coutinho ?

Publié le 12 juin 2020 à 8h30 par La rédaction

Alors que son avenir au FC Barcelone est encore très incertain, Philippe Coutinho pourrait être fixé sur son sort dans les prochains jours.

Parti l'été dernier en prêt au Bayern Munich, Philippe Coutinho s'apprête à revenir au FC Barcelone puisque le club allemand a fait savoir qu’il ne le conserverait pas. Cependant, le milieu offensif brésilien ne devrait pas rester bien longtemps en Catalogne. Le Barça ne compterait plus sur lui pour l’avenir et si son nom a été évoqué comme monnaie d’échange dans le transfert de Lautaro Martinez, ce qui n’a visiblement pas convaincu les dirigeants de l’Inter. Un transfert semble donc fort plausible. Arsenal, Tottenham, Chelsea et Newcastle seraient intéressés par Philippe Coutinho.

Kia Joorabchian va rencontrer les dirigeants du Barça