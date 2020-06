Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il se séparer de Tuchel ?

Publié le 12 juin 2020 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en juin 2021 au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel devrait pouvoir profiter de la crise sanitaire pour rester sur le banc du club de la capitale. Toutefois, de premières tensions concernant le mercato commenceraient à faire sentir en interne avec Leonardo. Que doit faire le directeur sportif du PSG ?

Et si Thomas Tuchel avait été sauvé par la crise ? En effet, depuis l'élimination face à Manchester United en huitième de finale de la Ligue des Champions, le technicien allemand semblait avoir perdu une partie de son groupe après des débuts très prometteurs sur le banc du PSG. D'ailleurs, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund a rapidement été prolongé jusqu'en 2021 ce qui place Leonardo dans une drôle de situation. De retour au poste de directeur sportif du club parisien, le Brésilien aime travailler avec des hommes qu'il a lui-même choisis, ce qui n'est pas le cas de Thomas Tuchel. Toutefois, avec la crise du Covid-19, Leonardo devrait avoir plus de mal à se séparer de son entraîneur. Mais doit-il le faire ?

Tuchel protégé par la crise ?