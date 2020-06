Foot - Mercato - PSG

Mercato : Qatar, Leonardo... Et si Camavinga était la surprise de l'été au PSG ?

Publié le 12 juin 2020 à 19h30 par Bernard Colas mis à jour le 12 juin 2020 à 19h35

Comme annoncé par le 10 Sport, le PSG suit de près la situation d'Eduardo Camavinga. Cet intérêt viendrait même directement de Doha si l'on en croit les informations de Foot Mercato. La pépite du Stade Rennais pourrait-elle alors être la surprise de ce mercato estival parisien ?

À 17 ans, Eduardo Camavinga risque d'affoler le prochain mercato estival. En effet, la pépite du Stade Rennais s'est révélée aux yeux du grand public durant cette saison de Ligue 1, et cela n'est pas passé inaperçu chez les cadors européens. Le FC Barcelone, Manchester City, Manchester United, Chelsea, la Juventus, l'Inter, le Milan AC, le Borussia Dortmund, ou encore le Real Madrid auraient notamment des vues sur le milieu de terrain. Concernant les Merengue , l'intérêt s'est même matérialisé par une première offre puisque le 10 Sport vous a récemment révélé que le club espagnol avait proposé 50M€ + 10M€ aux Bretons. Néanmoins, Zinedine Zidane pourrait bientôt se frotter à la grosse concurrence du PSG.

Le PSG observe de près Camavinga

Comme avec Mbappé, le Real Madrid et le PSG pourraient se retrouver à la lutte pour une nouvelle pépite cet été. Selon les informations exclusives du 10 Sport, le club de la capitale française est très attentif à la situation d'Eduardo Camavinga et n'exclut pas de se positionner durant l'été, même si la priorité du PSG reste Sergej Milinkovic-Savic. Un petit intérêt confirmé depuis par RMC , mais également Foot Mercato ce vendredi. Le média spécialisé a même précisé que c'est l'état-major qatari qui aurait demandé à Leonardo de creuser la piste Camavinga. Cependant, le directeur sportif du PSG n'aurait pas encore bougé le petit doigt pour le milieu de 17 ans, laissant alors les autres clubs prendre de l'avance.

Un avenir au Real Madrid... ou à Rennes ?