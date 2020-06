Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce de Quique Setién sur Arthur !

Publié le 12 juin 2020 à 19h00 par H.G.

Alors que l’avenir d’Arthur Melo au FC Barcelone s’écrit en pointillés ces dernières semaines, Quique Setién a botté en touche ce vendredi en conférence de presse au moment d’évoquer l’avenir de son milieu brésilien.

Considéré comme un joueur à fort potentiel, Arthur Melo voit malgré tout son avenir au FC Barcelone être des plus incertains ces dernières semaines. En effet, tandis que les dirigeants du Barça aimeraient renforcer leur entrejeu au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts en enrôlant Miralem Pjanic, l’arrivée du Bosnien ne pourrait se faire que dans le cadre d’un deal impliquant des échanges de joueurs. La Juventus serait ainsi uniquement intéressée par le Brésilien de 23 ans, alors que celui-ci n’aurait aucune intention de quitter les Blaugrana dans les prochaines semaines. Par conséquent, un bras de fer pourrait avoir lieu entre le FC Barcelone et Arthur Melo. Pour autant, en dépit de cette situation, Quique Setién a affirmé ce vendredi qu’il comptait sur l’ancien joueur de Grêmio pour le reste de la saison, tout en se montrant évasif sur son futur.

« Je n'entre pas dans les spéculations »