Mercato - Barcelone : Un dossier chaud du Barça serait définitivement réglé !

Publié le 12 juin 2020 à 17h00 par T.M.

Ces dernières semaines, le FC Barcelone et la Juventus ont tout fait pour convaincre Arthur Melo, qui aurait dû entrer dans l’opération Miralem Pjanic. Et après de nombreuses rumeurs, ce dossier serait désormais réglé.

Outre Lautaro Martinez, le FC Barcelone cherche également à recruter Miralem Pjanic pour la saison prochaine. Depuis plusieurs semaines, les discussions se tiennent donc avec la Juventus pour essayer de trouver un accord. Et la position de la Vieille Dame était claire : il faut qu’Arthur Melo soit dans la balance. Une condition sine qua non qui posait toutefois problème. En effet, le Brésilien n’avait pas hésité à sortir du silence pour répondre aux rumeurs, assurant alors qu’il n’avait pas l’intention de quitter la Catalogne. Malgré cela, le Barça et la Juventus n’avaient dernièrement pas perdu espoir de faire encore changer d’avis Arthur. Mais aujourd’hui, la situation serait finalement bien différente…

Le Barça et la Juventus résignés ?