Mercato - PSG : Les révélations de ce proche de Xavi Simons sur son transfert au PSG !

Publié le 12 juin 2020 à 15h45 par T.M.

L’été dernier, Xavi Simons a choisi de quitter le FC Barcelone pour le PSG. Une destination d’ailleurs conseillée par l’entraîneur personnel du Néerlandais.

Arrivé en 2010 à La Masia, le centre de formation du FC Barcelone, Xavi Simons est devenu au fil des années l’un des joueurs les plus médiatisés du club catalan. Malgré son âge, le Néerlandais avait les projecteurs braqués sur lui. Alors qu’il aurait pu faire oublier son homonyme, Xavi, au Camp Nou, il en a décidé autrement. L’été dernier, le protégé de Mino Raiola a finalement choisi de poser ses valises au PSG, où il pourrait donc exploser au plus haut niveau. En attendant, le joueur de 17 ans évolue avec les U19 parisiens. Et pour Jonathan Mengeli, entraîneur personnel de Xavi Simons l’ayant d’ailleurs conseillé à propos du PSG, ce dernier a fait le bon choix pour la suite de sa carrière.

« Je lui avais alors suggéré d'aller au PSG, bien avant que le transfert se réalise »