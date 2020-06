Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait échangé avec sa nouvelle piste chaude !

Publié le 12 juin 2020 à 11h45 par A.D.

Pour pallier le très possible départ d'un Thomas Meunier en fin de contrat, le PSG voudrait miser sur Hamari Traoré. Lors des derniers échanges, le défenseur du Stade Rennais aurait fait part de ses demandes à Leonardo. Des exigences salariales qui n'auraient pas refroidies le directeur sportif parisien.

Alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin, Thomas Meunier serait de plus en plus proche de quitter le PSG. Pour combler le vide que devrait laisser le latéral droit belge, Leonardo aurait décidé de se tourner vers Hamari Traoré. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, le latéral du Stade Rennais pourrait faire ses valises cet été pour ne pas être cédé gratuitement. Et le directeur sportif du PSG serait bien décidé à en profiter. Dans cette optique, Leonardo serait déjà en contact avec Hamari Traoré.

Leonardo prêt à répondre aux demandes de Hamari Traoré ?