Mercato - PSG : Leonado serait déjà fixé pour Virgil Van Dijk !

Publié le 12 juin 2020 à 10h15 par T.M.

Alors que Leonardo aurait fait part de son intention de recruter Virgil Van Dijk au PSG, le défenseur central de Liverpool aurait pris une décision pour son avenir.

Et si le gros coup de l’été du PSG se nommait Virgil Van Dijk ? Avec le futur départ de Thiago Silva, dont le contrat arrive à sa fin, le club de la capitale pourrait être tenté de recruter un défenseur central. Et quoi de mieux que de recruter le meilleur actuellement. En effet, selon les dernières informations du Sun , Leonardo aurait fait savoir au Néerlandais qu’il souhaitait le voir au Parc des Princes la saison prochaine. Après avoir mené Liverpool sur le toit de l’Europe et peut-être bientôt au sommet du football anglais, Van Dijk pourrait donc voir un nouveau challenge s’offrir à lui. Faut-il donc s’attendre à voir le joueur de 28 ans au sein de l’effectif de Thomas Tuchel ?

Un avenir bientôt scellé à Liverpool ?