Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut d’ores et déjà oublier ce talent de Ligue 1 !

Publié le 12 juin 2020 à 5h45 par Th.B.

Pisté pour prendre la succession de Thomas Meunier dont le contrat arrivera à expiration cet été, Youcef Atal ne devrait pas rejoindre le PSG à l’intersaison. L’OGC Nice n’est en effet pas vendeur.

Après quatre saisons passées au PSG, Thomas Meunier va faire ses adieux au Parc des princes cet été. En effet, l’international belge est en fin de contrat qui ne va, sauf énorme revirement de situation d’ici la fin du mois, pas être renouvelé pour la ou les saisons prochaines. Pour succéder au latéral droit, Leonardo pense à Adam Marusic ou encore à Hamari Traoré. Cependant, le profil de Youcef Atal serait également suivi, et ce depuis un bout de temps. Néanmoins, le latéral droit de l’OGC Nice ne quittera pas la cote d’Azur cet été à en croire les propos de son président.

« Exemple, Youcef Atal ? On souhaite le conserver, et on va le conserver »