Mercato - OM : Ça bouge pour l’arrivée d’un attaquant !

Publié le 12 juin 2020 à 3h45 par A.M.

En quête d'un renfort offensif pour cet été, l'OM pourrait voir les dossiers concernant M'Baye Niang et Adrian Grbic se décanter dans les prochains jours.

L'un des objectifs de l'été pour l'Olympique de Marseille sera de se renforcer dans le secteur offensif. Dans cette optique, plusieurs noms circulent bien que les moyens financiers du club phocéen poussent Jacques-Henri Eyraud a d'abord vendre afin d'envisager des recrues. Malgré tout, M'Baye Niang (Stade Rennais) et Adrian Grbic (Clermont) sont en bonne place sur la short-list de l'OM qui attend toujours son nouveau head of football chargé de succéder à Andoni Zubizarreta. En attendant ces dossiers traînent et la menace se précise puisque l'attaquant de Ligue 2 est très convoité tandis que pour l'avant-centre rennais, l'OM est dans une impasse comme révélé récemment par le10sport.com. Cependant, quelques bonnes nouvelles sont arrivées.

Grbic revient sur ses propos, Rennes accélère pour remplacer Niang