Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : M’Baye Niang est déjà validé par le vestiaire !

Publié le 11 juin 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que M’Baye Niang semble être la grande priorité de l’OM pour cet été, Maxime Lopez a déjà validé une possible arrivée de l’attaquant du Stade Rennais.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, aucune offre officielle n’a encore été formulée par l’OM pour M’Baye Niang, mais cette piste menant à l’attaquant sénégalais du Stade Rennais est bien réelle au sein du club phocéen. Malgré ce contexte financier délicat dans lequel l’OM va devoir se séparer de plusieurs joueurs pour échapper à une sanction du fair-play financier, Niang serait ciblé pour renforcer l’attaque. Et un joueur marseillais semble emballé par cette piste…

Lopez valide déjà Niang