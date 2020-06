Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar veut toujours claquer la porte…

Publié le 11 juin 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sans cesse associé au FC Barcelone qui voudrait le rapatrier depuis l’été dernier, Neymar envisagerait toujours de quitter le PSG. Mais il aura du mal à atteindre cet objectif cet été…

Lors du mercato estival 2019, Neymar avait fait des pieds et des mains pour claquer la porte du PSG et retourner au FC Barcelone. D’ailleurs, le club catalan avait tout mis en œuvre pour tenter de convaincre Leonardo de lui céder la star brésilienne, mais aucune proposition n’a réussi à faire plier le directeur sportif du PSG. Toutefois, le feuilleton Neymar ne serait pas terminé pour autant, et l’international brésilien camperait sur ses positions.

Neymar voudrait toujours Barcelone, mais…