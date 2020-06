Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Neymar accéléré par Thiago Silva ?

Publié le 10 juin 2020 à 23h45 par T.M.

Le PSG aurait donc fait le choix de ne pas prolonger Thiago Silva. Un départ qui pourrait bien avoir de grosses répercussions comme confirmer Neymar dans ses intentions de partir. Explications.

Depuis l’été dernier, le feuilleton Neymar anime toujours autant la rubrique mercato. Estimant s’être trompé en quittant le FC Barcelone pour le PSG, le Brésilien voudrait résoudre cette erreur et retrouver la Catalogne. N’étant pas arrivé à ses fins l’été dernier, le joueur de 28 ans garderait toujours l’espoir de fouler à nouveau la pelouse du Camp Nou. « Je veux absolument retourner au FC Barcelone », aurait-il même lâché à certains joueurs du PSG en privé. La position de Neymar serait donc claire concernant son avenir au PSG et elle pourrait désormais l’être encore un peu plus…

Esseulé dans le vestiaire ?